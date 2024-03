Première finale de l'année pour Joris De Loore: "J'ai su rester calme et bien concentré"

"Je suis très heureux", a-t-il indiqué à Belga après sa qualification. "J'ai disputé un très bon match. Herbert est un grand joueur dont la carrière mérite le respect. En outre, c'est quelqu'un de très gentil. On s'était déjà rencontré à trois reprises, donc je le connais un peu. J'ai affiché un très bon niveau et la différence, c'est que j'ai réussi à saisir mes occasions aux moments importants. Et j'ai également très bien retourné. J'ai eu des matches très accrochés cette semaine, mais j'ai su rester calme dans l'ensemble et bien concentré sur mon sujet. Et c'est ce qui m'a permis d'arriver jusque-là. J'en profite aussi pour remercier mon préparateur physique, car j'étais encore assez frais aujourd'hui".

Il s'agira de la première finale de la saison de Joris De Loore, qui avait déjà brillé l'an dernier à ce niveau avec un titre au tournoi Challenger 50 d'Oieras et deux finales aux tournois Challenger 125 de Zug et Bratislava. Pour le trophée, le N.4 belge affrontera dimanche le Français Arthur Rinderknech (ATP 90), 28 ans, tête de série N.1, qui l'avait battu l'été dernier en Suisse.