Rafael Nadal éliminé par Jiri Lehecka

Redescendu à la 512e place mondiale après de longs mois de blessure, l'Espagnol, 37 ans, s'est incliné en 8es de finale (4e tour): 7-5, 6-4. La partie a duré deux heures et une minute.

Le Majorquin n'avait plus gagné trois matches de suite depuis l'US Open 2022 où il avait été éliminé au 4e tour.

Le "Taureau de Manacor" disputait dans la capitale espagnole son troisième tournoi en 2024 après ceux de Brisbane, éliminé en quarts de finale, et de Barcelone, sorti au deuxième tour. Nadal a repris la compétition cette année après avoir connu une saison 2023 quasi blanche à cause d'une blessure à la hanche.

Medvedev, 4e mondial et tête de série N.3, s'était défait plus tôt dans la journée du Kazakh Alexander Bublik (N.17), 18e mondial, en deux sets 7-6 (7/3), 6-4 en 1 heure et 44 minutes.

Grâce à sa victoire, le Russe, 28 ans, aura disputé un moins un quart de finale dans les neuf tournois Masters 1000 du calendrier.