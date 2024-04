Rafael Nadal prend sa revanche sur Alex De Minaur et remporte une victoire de prestige

L'Espagnol Rafael Nadal a remporté sa plus prestigieuse victoire depuis son retour de blessure, samedi au 2e tour du tournoi de tennis Masters 1000 de Madrid. Celui qui occupe actuellement le 512e rang mondial a fait tomber l'Australien Alex De Minaur, N.11 à l'ATP et tête de série N.10 sur la terre battue espagnole en deux sets 7-6 (8/6), 6-3. La partie s'est terminée en deux sets après un peu plus de deux heures de jeu.