Roger Federer fait son retour à la compétition après 13 mois, voici qui sera son adversaire

(c) belga

Le Britannique Daniel Evans aura l'honneur d'être le premier adversaire de Roger Federer pour son retour à la compétition après treize mois d'absence.



Evans a écarté le Français Jérémy Chardy (54e) en trois sets (6-4, 1-6, 6-2) au premier tour, sous les yeux du Suisse, installé brièvement en tribunes aux côtés de son entraîneur Ivan Ljubicic.



Toujours classé 6e à l'ATP, Federer était exempté de premier tour et fera son retour en compétition mercredi, plus de 400 jours après son dernier match officiel, sa demi-finale de l'Open d'Australie 2020 perdue face à Novak Djokovic.



Entre temps, le Suisse, qui aura 40 ans en août, a été opéré deux fois du genou droit. Mais il est apparu très "heureux" et enthousiaste à l'idée de reprendre la compétition.



"Le tennis, c'est comme le vélo: je sais faire", a-t-il assuré en conférence de presse avant le début du tournoi, en expliquant que sa seule incertitude concernait la réponse de son genou à l'enchaînement des matches.