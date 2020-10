Roland-Garros - La finale entre Rafael Nadal et Novak Djokovic déchiffrée

(Belga) La finale de Roland-Garros, remportée par l'Espagnol Rafael Nadal dimanche contre Novak Djokovic, en chiffres:

0: Rafael Nadal a remporté Roland-Garros 2020 sans perdre le moindre set. C'est déjà la quatrième fois que l'Espagnol signe pareille performance à Paris après 2008, 2010 et 2017. En Grand Chelem, le Suédois Bjorn Borg y est parvenu à trois reprises (Wimbledon 1976 puis Roland-Garros 1978 et 1980) et le Suisse Roger Federer deux fois (Open d'Australie 2007 et Wimbledon 2017). 2: Rafael Nadal n'a perdu que deux matches à Roland-Garros depuis ses débuts en 2005, contre le Suédois Robin Soderling en huitièmes de finale en 2009 et contre Djokovic en quarts de finale en 2015. En 2016, il avait déclaré forfait avant son 3e tour. 6: Rafael Nadal est devenu le joueur avec le plus grand nombre de titres en Grand Chelem (6) âge de 30 ans au moins. Il devance Djokovic (5), Federer (4), Rod Laver (4), Ken Rosewall (4), André Agassi (2), Jimmy Connors (2) et Stan Wawrinka (2). 13: Le nombre de sacres de l'Espagnol à Roland-Garros. Depuis le début de l'ère Open, il devance largement Borg (6), Gustavo Kuerten (3), Ivan Lendl (3) et Mats Wilander (3). Nadal a aussi remporté 11 fois les tournois de Monte-Carlo et Barcelone, les deux autres meilleurs bilans de l'histoire sur une seule épreuve ATP. 14: Le nombre de fautes directes commises par Rafael Nadal en finale. Par comparaison, Djokovic en a commis la bagatelle de 52. 20: Nombre de sacres de l'Espagnol en Grand Chelem, record qu'il partage désormais avec le Suisse Roger Federer. Nadal a aussi remporté l'Open d'Australie (2009), Wimbledon (2008, 2010) et l'US Open (2010, 2013, 2017, 2019). 34: Âgé de 34 ans et 4 mois, Rafael Nadal est devenu le deuxième joueur le plus âge de l'ère Open à soulever la Coupe des Mousquetaires. Une victoire en 2021 lui permettrait de devancer son compatriote Andres Gimeno, vainqueur en 1972 à l'âge de 34 ans et 10 mois. 55: Le nombre de minutes avant que Novak Djokovic ne parvienne à prendre son premier jeu dimanche après avoir concédé le premier set 6-0. 100: Rafael Nadal a remporté 100 matches sur la terre battue parisienne. Seul Roger Federer a déjà fait mieux sur un tournoi du Grand Chelem, tant à l'Open d'Australie (102) qu'à Wimbledon (101). 999: Rafael Nadal a remporté dimanche sa 999e victoire sur le circuit ATP. (Belga)