Roland-Garros: Sabalenka et Rybakina s'empressent d'avancer en quarts

La Bélarusse N.2 mondiale et la Kazakhe N.4 ont mis exactement le même temps pour se qualifier: 1h09.

Les prétendantes Aryna Sabalenka et Elena Rybakina ne se sont pas attardées sous le soleil enfin revenu sur Roland-Garros mardi, s'employant à vite rallier les quarts de finale, avant le retour de Novak Djokovic 36 heures seulement après son marathon nocturne.

En Californie, "ça avait été un match dur, alors j'étais prête à me battre aujourd'hui, je m'étais préparée à une vraie bataille", a commenté Sabalenka qui n'a pas encore perdu le moindre set en quatre matches depuis le début du tournoi.

A grands coups (gagnants au nombre de 36) et à grands cris, elle a démoli le jeu de sa rivale qui l'avait pourtant battue en mars à Indian Wells: elle a réussi quatre breaks au total en ne concédant au passage que dix points sur son service.

"Je suis très contente de ma performance. Elina est une combattante et elle est donc toujours très difficile à jouer", a commenté la Kazakhe.

Face à Svitolina, Rybakina n'a pas été sans reproche, commettant notamment 23 fautes directes, mais elle a été plus efficace: elle s'est procuré au total sept balles de break et en a converti cinq (2 dans le premier set, 3 dans le second).

Lauréate de Wimbledon 2022, elle affrontera mercredi Jasmine Paolini (15e), vainqueure 4-6, 6-0, 6-1 de la Russe Elina Avanesyan (70e), pour tenter de se hisser pour la première fois de sa carrière dans le dernier carré du Majeur sur terre.

L'Italienne avait à ce jour pour meilleur résultat en Grand Chelem un huitième de finale en janvier à l'Open d'Australie. A Roland-Garros, elle n'avait jamais dépassé le deuxième tour.

Pour avancer, elle a su renverser une situation qui était bien mal embarquée, avec la perte du premier set en ayant été menée 4-0.

"Ca a été difficile, surtout au début parce que les conditions étaient très différentes de la semaine dernière", a-t-elle souligné, en référence au soleil succédant à une semaine de pluie.

La suite du programme verra notamment le N.1 mondial Novak Djokovic disputer son huitième de finale face à l'Argentin Francisco Cerundolo (27e). Reste à savoir comment le Serbe, tenant du titre, aura récupéré de son match long de plus de quatre heures dans la nuit de samedi à dimanche contre Lorenzo Musetti.