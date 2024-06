"On ne peut pas l'accepter": les organisateurs de Roland-Garros veulent combattre contre les tribunes vides

Alors que le tournoi se jouait à guichets fermés, l'absence de public pour la seconde demi-finale laisse une mauvaise image. "Je commence à avoir des idées peut-être plus poussées pour éviter ça", a affirmé Mauresmo sans vouloir encore entrer dans les détails, alors qu'un debriefing est prévu dans quinze jours. "Je ne vais pas vous donner aujourd'hui des solutions miracles, mais il faut qu'on en débatte. On ne se satisfait pas de ce qu'on a vu pour les demi-finales", a-t-elle ajouté.

"On ne peut pas forcer les gens"

Moretton est sur la même longueur d'ondes. "On ne peut pas accepter de voir des tribunes vides comme ça sur la deuxième demie, c'était déjà un peu le cas l'année dernière", a-t-il dit, tout en soulignant une certaine impuissance. "On a vendu 670 000 billets, mais on ne peut pas forcer les gens à revenir sur le terrain", a-t-il relevé. Les organisateurs ont été d'autant plus surpris de cette absence de public que "10%" seulement des spectateurs du vendredi avaient acheté des billets pour les deux matches. L'écrasante majorité n'avait acheté des billets que pour une demie: ils étaient bien là pour la première, mais de façon inexpliquée ceux de la seconde ne sont pas venus.