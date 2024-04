Sander Gillé et Joran Vliegen écartent les frères Tsitsipas et filent au deuxième tour

Gillé et Vliegen, qui se partagent la 21e place mondiale en double et forment la paire tête de série N.9, se sont imposés en deux sets 7-6 (7/3), 6-1 contre les Grecs Stefanos Tsitsipas (ATP 7 en simple et ATP 141 en double) et son frère Petros (ATP 105 en double), bénéficiaires d'une invitation. La rencontre a duré un peu moins d'une heure (58 minutes).

Le duo belge défiera la paire tête de série N.2 composée de l'Espagnol Marcel Granollers et l'Argentin Horacio Zeballos, qui occupent tous les deux la 3e place mondiale en double, pour une place en quarts de finale.