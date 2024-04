Sander Gillé et Joran Vliegen, tenants du titre, entrent en quarts de finale

Sander Gillé et Joran Vliegen, qui partagent la 28e place mondiale en double au classement ATP, ont assuré leur place en quarts de finale de l'Open d'Estoril, le tournoi de tennis ATP 250 joué sur terre battue et qui attribue 579.320 euros de prix.

Les Limbourgeois, qui sont tenants du titre, composent la première tête de série au Portugal. Ils ont pris le meilleur sur la paire qui réunissait le Serbe Nikola Cacic (ATP 84) et l'Ukrainien Denys Molchanov (ATP 60). Après avoir perdu le premier set 2-6, ils ont remporté le deuxième 6-3 avant de conclure après 1 heure et 13 minutes de jeu dans le super tiebreak 10/8.

Gillé et Vliegen disputent leur premier tournoi sur ocre de la saison. Ils joueront leur billet pour le dernier carré (demi-finales) face aux Néerlandais Sander Arends (ATP 75) et Matwe Middelkoop (ATP 48). Ils ont battu la paire sud-américaine formée de l'Équatorien Diego Hidalgo (ATP 78) et du Colombien Cristian Rodriguez (ATP 80) 6-3, 6-1.