Tennis: "Cela va de mieux en mieux", se réjouit Nadal

"Tous les matches sont maintenant plus difficiles et plus imprévisibles pour moi qu'ils ne l'étaient par le passé, en particulier sur terre battue (...) Mais les perspectives sont bonnes si je continue de travailler de la bonne façon et si mon corps me le permet", a poursuivi l'ancien N.1 mondial.

Nadal, accablé par les blessures ces deux dernières saisons, revient pour la première fois depuis 2022 à Rome, un tournoi qu'il a remporté à dix reprises, un record, la dernière fois en 2021.

Désormais 305e mondial, il sera opposé pour son entrée en lice au Belge Zizou Bergs, 108e mondial et issu des qualifications.