Tennis: à Madrid, Swiatek et Sabalenka rééditent la finale 2023

Mêmes joueuses, jouent encore : comme en 2023, Iga Swiatek et Aryna Sabalenka, les deux meilleures joueuses mondiales, vont s'affronter en finale du tournoi WTA 1000 de Madrid samedi, à trois semaines de Roland-Garros (26 mai-9 juin).

Il y a un an sur la terre battue espagnole, Sabalenka s'était imposée 6-3, 3-6, 6-3 contre celle qui allait devenir triple lauréate de Roland-Garros un peu plus d'un mois plus tard.