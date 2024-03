Un sixième titre en autant de finales pour Ugo Humbert, tombeur de Bublik

Le Français Ugo Humbert (ATP 18/N.5) a remporté le 6e titre de sa carrière au tournoi ATP 500 de Dubaï (dur/2.941.785 dollars), samedi. Il s'est imposé en finale face au Kazakh Alexander Bublik (ATP 23/N.7) 6-4, 6-3 en 1 heure et 25 minutes.

Humbert a tardé à prendre le service adverse, mais il y est finalement parvenu à sa cinquième tentative, prenant par la même occasion la première manche. Dans le deuxième set, le Français a réussi à créer l'écart sur le deuxième jeu de service de Bublik, et il n'a plus été menacé jusqu'au moment de servir pour le match. Bublik a forcé une balle de break, mais Umbert a renversé la situation et converti sa deuxième balle de match.

C'est la 6e victoire en 6 finales pour Ugo Humbert, qui va monter pour la première fois dans le top 15 lors de la prochaine mise à jour du classement ATP. Il grimpera à la 14e place grâce à son succès à Dubaï, après avoir déjà remporté l'ATP 250 de Marseille au début du mois de février.