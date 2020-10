Une colère énorme contre l'arbitre: Karen Khachanov PÉTE UN PLOMB au tournoi d'Anvers (vidéo)

Karen Khachanov a totalement perdu le contrôle de ses émotions, hier, à l'European Open d'Anvers. Sorti par Daniel Evans, le Russe s'est illustré par une multitude d'accrochages avec l'arbitre.

Karen Khachanov n'a pas quitté Anvers avec les honneurs. Le joueur russe s'est incliné en trois manche face à Daniel Evans en quart de finale, dans une rencontre marquée par les multiples accrochages entre Khachanov et l'arbitre de la rencontre.

Le joueur a, a de très nombreuses reprises, contesté des décisions. Le tout sans filtrer ses propos. "Sérieusement ? Je ne comprends pas comment vous pouvez voir cette balle dehors... Après le match, on ira revoir les images ensemble et vous verrez que cette balle n'était pas sortie", a-t-il d'abord déclaré. Avant de monter dans les tours dans le second set. "Mais où est-ce que vous regardez ? Bien sûr que vous n'avez rien vu... Je vous demande pourquoi vous ne regardez pas attentivement. Cette balle était largement dehors".

En fin de manche, il concède un point crucial qui offre une balle de set à Evans. "Elle est encore largement dehors. C'est une blague. Tout le monde dans le stade a vu que cette balle était sortie et toi tu ne le vois pas. Qu'est-ce que tu fais ici en fait. Tu n'as rien à faire ici", peste Khachanov, sous les filets du public. Dégoûté, le Russe va alors frapper le filer et la chaise de l'arbitre une fois le set remporté par son adversaire.

Il a hérité d'un avertissement pour l'ensemble de son oeuvre. Un fameux pétage de plomb...

