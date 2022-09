US Open - Alexander Blockx et Amelie Van Impe au 2e tour chez les juniors

(Belga) Alexander Blockx et Amelie Van Impe se sont qualifiés pour le 2e tour du tournoi juniors US Open, lundi à New York.

Chez les garçons, Alexander Blockx (ITF 43) a écarté l'Australien Edward Winter (ITF 94) en deux sets - 6-2, 6-4 - et 1h26 de jeu, pour se hisser au 2e tour. Déjà présent au 3e tour à Wimbledon, le Belge de 17 ans défiera l'Américain Nishesh Basavareddy au 2e tour. Ce dernier est 8e mondial et tête de série N.4 du tableau. Chez les filles, Amelie Van Impe (ITF 42) bien que menée 2-6 par l'Américaine Alexis Blokhina (ITF 34), a inversé la tendance et s'est imposée en trois sets après avoir remporté les deux dernières manches 6-4, 7-5, après 2h24 de jeu. Au 2e tour, la Belge de 18 ans, écartée au premier tour à Roland-Garros et à Wimbledon cette saison, défiera la Turque Melisa Ercan (ITF 64) ou la Russe Diana Shnaider (ITF 9). Plus tard dans la journée new-yorkaise, Sofia Costoulas, tête de série N.1 chez les filles, et Gilles-Arnaud Bailly, N.2 chez les garçons, tenteront de rallier le 3e tour. Dimanche, Amelia Waligora (ITF 67) et Alessio Basile (ITF 74) se sont inclinés au premier tour. (Belga)