US Open: Sinner s'offre une finale face à un Américain

"Ma saison est excellente jusque-là et les jours de finale sont toujours particuliers. A chaque fois qu'on joue un dimanche en tournoi, ça veut dire que vous faites du très bon boulot. Alors je vais continuer à faire de mon mieux et nous verrons ce que je peux faire dimanche", a-t-il ajouté.

- Prolifique -

Il est à ce jour le joueur ayant remporté le plus de matches sur dur cette saison (34 victoires pour deux défaites et quatre titres), devant Alexander Zverev (27 victoires). Il est aussi celui qui a gagné le plus de matches cette année en Grand Chelem avec 22 victoires, devant Carlos Alcaraz (19) qui a gagné deux Majeurs en 2024 (Roland-Garros et Wimbledon).

Après une entrée en matière dans le tournoi compliquée par la révélation au public et aux autres joueurs, quelques jours plus tôt, de deux contrôles antidopages positifs à un anabolisant subis en mars et pour lesquels il a été blanchi, le joueur italien n'a fait que monter en puissance.