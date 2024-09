Lyudmyla Kichenok et Jelena Ostapenko remportent le double dames sans perdre un seul set

L'Ukrainienne Lyudmyla Kichenok (WTA 17 en double) et la Lettone Jelena Ostapenko (WTA 18 en double) ont remporté vendredi le tournoi de double féminin de l'US Open, quatrième et dernier tournoi du Grand Chelem de l'année.

En finale, Kichenok et Ostapenko ont battu le duo franco-chinois Kristina Mladenovic (WTA 44 en double) et Shuai Zhang (WTA 62 en double) en deux sets (6-4, 6-3), en 1 heure et 30 minutes.

Kichenok, 32 ans, et Ostapenko, 27 ans, ont remporté leur premier titre en double sans concéder un seul set. Plus tôt cette année, elles ont atteint la finale de l'Open d'Australie où elles ont été battues par Elise Mertens (WTA 4 en double) et la Taïwanaise Su-Wei Hsieh (WTA 5 en double).