Tibo Colson s'impose à nouveau à Bali, une semaine après son premier titre en double

Colson et Loof (ATP 1576 et 477 en double) se sont imposés face aux Suisses Luca Castelnuovo et Damien Wegen (ATP 419 et 300 en double), classés tête de série N.1. La partie s'est achevée après une heure et quart sur le score de 6-3, 6-3.

Dans le tableau du simple, Colson (ATP 528) avait été sorti dès le 2e tour par l'Australien Omar Jasika, tête de série N.1 et 246e mondial.