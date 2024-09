Luna Gryp battue en finale du tournoi de tennis-fauteuil en double chez les juniores

Luna Gryp s'est inclinée vendredi en finale du tournoi de tennis-fauteuil en double chez les juniores de l'US Open, le quatrième et dernier tournoi du Grand Chelem de la saison tennistique.

Aux côtés de la Brésilienne Vitoria Miranda, Gryp a été battue par le duo japonais composé de Yuma Takamuro et Rio Okano en deux sets (6/3, 6/2) et 1h11.

La Belge de 15 ans s'était hissée en finale à New York après une victoire en deux sets, 6-4, 6-4, contre la Canadienne Frederique Berube Perron et l'Américaine Sabina Czauz. Le match a duré une heure et 27 minutes.