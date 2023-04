Van de Zandschulp s'effondre en fin de match face à Rune, qui défend son titre avec succès

Holger Rune a défendu son titre avec succès, en s'imposant sur l'ATP 250 de Munich, tournoi de tennis organisé en Allemagne sur terre battue et doté de 562.815 euros. Le Danois, 7e mondial et première tête de série, a résisté à 4 balles de match pour s'imposer contre le Néerlandais Botic van de Zandschup (ATP 29/N.4), 6-4, 1-6, 7-6 (7/3). La partie a duré 2 heures et 49 minutes.