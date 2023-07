Wickmayer "contente d'avoir pu gagner en double pour clore cette super semaine"

"Je suis très contente d'avoir gagné en double pour clore cette super semaine, a-t-elle confié à Belga. "C'est déjà mon sixième titre cette année (cinq sur le circuit ITF et en WTA, ndlr). J'ai vraiment très bien joué cette semaine. J'ai affiché un état d'esprit très positif. J'ai réussi à bien combiner tennis agressif et solidité du fond du court. Dès que j'en avais l'occasion, je n'hésitais pas à venir au filet. C'est très encourageant pour la suite."

"Cela faisait longtemps que je n'avais plus eu l'occasion de rencontrer une joueuse du Top 10. Et la N.1, qui plus est!, a-t-elle poursuivi. "C'était très intéressant. Et je suis ravie d'avoir pu l'accrocher au deuxième set. Le plus impressionnant, c'est le fait qu'elle ne donne aucun point et qu'elle arrive à défendre incroyablement bien. Il faut toujours être prête à jouer une balle supplémentaire. Là, je pars pour Prague, où j'espère continuer dans cette voie."