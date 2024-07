Wimbledon: Alcaraz monte en puissance, Medvedev chahuté

En soirée se jouait le choc entre les deux plus brillants joueurs italiens, Jannik Sinner et Matteo Berrettini.

Malmené dans le premier set, le tenant du titre Carlos Alcaraz a haussé son niveau et fini par décrocher son ticket pour le troisième tour de Wimbledon où l'on retrouvera également Daniil Medvedev qui a été bien plus chahuté.

"Je suis très content de ma performance. Le premier set a été la clé. Il a servi pour le gain du set puis j'ai joué un très bon tie break. Aux deuxième et troisième sets, j'ai vraiment joué à un haut niveau et j'en suis très content", a-t-il déclaré.

"Nous avons fait un très bon match à l'US Open (en demi-finales en 2022, victoire d'Alcaraz, ndlr) et je sais qu'il est très talentueux. Avec son style de jeu, il est encore plus difficile à jouer sur gazon (que sur dur comme à l'US Open, ndlr). Il est bon à la volée, il a un bon slice... Ça va être très difficile pour moi. Mais je suis prêt à relever le défi", a assuré Alcaraz.

. Medvedev surchauffe

Demi-finaliste l'an dernier et adepte du Court N.1 où il n'a "jamais perdu", comme il aime à le souligner, Daniil Medvedev avait été programmé sur le Centre Court pour son deuxième tour face au Français Alexandre Müller (102e).

Un match a priori à sa main mais qui a bien failli lui glisser entre les doigts puisqu'il s'est imposé 6-7 (3/7), 7-6 (7/4), 6-4, 7-5.

"Ça a été très dur physiquement, a commenté le Russe. Alex a très bien joué et il y a eu des moments où j'ai eu beaucoup de mal à rester au contact. J'ai su rester solide, mais le prochain match il faudra que je fasse mieux".

La fin du premier set a bien montré à quel point Medvedev était perturbé: à 6/3 balle de set pour Müller dans le tie break, il est allé s'asseoir comme s'il s'agissait d'un changement de côté.

"J'ai essayé de rester concentré et j'ai réussi à renverser le match", a-t-il souligné.

Alors que pense-t-il de ce Central ? Qu'il est plus lent et qu'il doit s'y habituer. Mais pour faire plus court, "je suis toujours content de jouer sur le Centre Court... si je gagne", relève-t-il.

. Goffin fond

Après un long combat, le Belge David Goffin menait 3-6, 3-6, 6-4, 6-1 et 5-0 dans la manche décisive... qu'il a perdue au super tie break (10/5) face au Tchèque Tomas Machac.

. Gauff vole, Osaka tombe

Victorieuse en 64 minutes au premier tour, la N.2 mondiale Coco Gauff n'en a mis que deux de plus pour surclasser 6-2, 6-1 la Roumaine de 19 ans Anca Todoni (142e).

"J'aurais pu jouer un peu plus propre à certains moments, mais globalement je suis contente de passer au troisième tour", a déclaré l'Américaine de 20 ans.

Elle affrontera la Britannique Sonay Kartal (298e) pour une place en huitièmes de finale.

Après les forfaits d'Aryna Sabalenka (3e et demi-finaliste l'an dernier) et de Victoria Azarenka (16e et demi-finaliste en 2011 et 2012), sa moitié de tableau s'est nettement ouverte.

Daria Kasatkina et Madison Keys semblent désormais ses adversaires les plus dangereuses.

"Je ne regarde jamais le tableau en avance. Évidemment, je sais qu'il y a eu des forfaits et c'est dommage", a simplement commenté la joueuse qui s'était fait connaître sur ce gazon londonien à 15 ans en 2019 lorsqu'elle avait battu Venus Williams au premier tour avant d'atteindre les 8es de finale.

De son côté, Naomi Osaka n'a jamais dépassé le troisième tour en désormais quatre participations.

Car l'ex-N.1 mondiale aujourd'hui 113e a été éliminée au deuxième tour cette année par l'Américaine Emma Navarro (17e) 6-4, 6-1.