Sander Gillé et Joran Vliegen abordent leur tournoi vendredi

Sander Gillé et Joran Vliegen, 14e tête de série, feront leur entrée dans le tournoi de tennis de Wimbledon vendredi. Les Limbourgeois, qui partagent la 29e place mondiale et composent la 14e tête de série sur le gazon du All England Club, rencontreront la paire composée de l'Argentin Facundo Diaz Acosta (67e mondial en simple, non classé en double) et du Français Alexandre Muller (ATP 366 en double) dans le premier match, à partir de midi (heure belge) sur le court N.6.