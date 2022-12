WTA d'Andorre - Alison Van Uytvanck rejoint les quarts de finale

(Belga) Alison Van Uytvanck s'est qualifiée mercredi pour les quarts de finale du tournoi de tennis WTA 125 d'Andorre, une épreuve sur surface dure dotée de 115.000 dollars.

Deuxième tête de série, Alison Van Uytvanck, 26 ans, 55e mondiale, a battu au deuxième tour mercredi la jeune Américaine de 18 ans Katrina Scott (WTA 166) en deux manches: 7-5 et 6-2. Le match a duré 1 heure et 26 minutes. Dans un duel 100% belge mardi, Alison Van Uytvanck avait sorti Yanina Wickmayer (WTA 334) au premier tour sur un double 6-4. En quarts de finale, la joueuse de Grimbergen sera opposée à la gagnante du match entre l'Espagnole Cristina Bucsa (N.8/WTA 108), 24 ans, et l'Ukrainienne Kateryna Baindl (WTA 100), 28 ans. La Chinoise Shuai Zhang, 33 ans, 24e mondiale, est tête de série numéro 1 du rendez-vous à Andorre. (Belga)