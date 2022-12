WTA d'Angers: Magali Kempen face à Alison Van Uytvanck au premier tour

(Belga) Magali Kempen affrontera Alison Van Uytvanck au premier tour du tournoi de tennis WTA 125 d'Angers, une épreuve sur surface dure dotée de 115.000 dollars, en France.

Issue des qualifications, Magali Kempen (N.3), 25 ans et 224e mondiale, est tombée sur la numéro 2 belge, 55e mondiale. Lundi, Greet Minnen (N.2), 27 ans, 203e mondiale, a aussi rejoint le tableau final via les qualifications où elle affrontera au premier tour l'Allemande Tatjana Maria, 35 ans, tête de série numéro 4 et 70e joueuse du monde. Directement dans le tableau final, Yanina Wickmayer (WTA 322), 33 ans, a hérité elle de la Tchèque Marketa Vondrousova, 23 ans, 97e joueuse du monde, qu'elle affronte lundi au premier tour. Alison Van Uytvanck, pour son retour à la compétition, a été éliminée en quarts de finale vendredi au WTA 125 d'Andorre et enchaînera ensuite, après Angers, avec l'Open de Limoges, encore un tournoi WTA 125, que la joueuse de Grimbergen avait remporté l'an dernier.