WTA Hobart: Elise Mertens face à Maryna Zanevska au premier tour

Elise Mertens (WTA 29) est la 2e tête de série en simple. La Limbourgeoise, qui a remporté le tournoi en 2017 et 2018, affrontera la N.3 belge Maryna Zanevska (WTA 81), qui s'est extraite des qualifications dimanche, au premier tour. Mertens a remporté leur seule rencontre précédente, à Saint-Pétersbourg en 2017. Alison Van Uytvanck (WTA 72) débutera contre la Polonaise Magda Linette (WTA 48), tête de série N.7, qu'elle découvrira à cette occasion. Ysaline Bonaventure (WTA 95), demi-finaliste à Auckland cette semaine qui a bénéficié grâce à ce résultat d'une 'special exempt' pour entrer directement dans le tableau final, jouera face à la Slovène Tamara Zidansek (WTA 85). La Stavelotaine l'a déjà battue à Rabat en 2019. En double, Kirsten Flipkens (WTA 29 en double) compose la première tête de série avec l'Allemande Laura Siegemund (WTA 27). Elles aborderont le tournoi face à la Hongroise Timea Babos et à la Slovaque Tereza Mihalikova. Kimberley Zimmermann (WTA 45) jouera en compagnie de l'Ukrainienne Nadiia Kichenok (WTA 74). Leurs adversaires au premier tour seront la Taïwanaise Latisha Chan et la Chilienne Alexa Guarachi.