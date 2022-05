WTA Strasbourg: Kaja Juvan et Angelique Kerber en finale

(Belga) La Slovène Kaja Juvan (WTA 81) et l'Allemande Angelique Kerber (WTA 22) s'affronteront samedi en finale du tournoi WTA sur terre battue de Strasbourg, doté de 251.750 dollars.

Après avoir sorti Élise Mertens en quarts de finale, Kaja Juvan a battu vendredi 6-2, 7-5 en demi-finales la Tchèque Karolina Pliskova (WTA 8/N.1), qui avait de son côté écarté Maryna Zanevska en quarts. Angelique Kerber, tête de série N.2, a de son côté profité de l'abandon de la Française Océane Dodin (WTA 94) au début du 2e set. Kerber avait gagné le 1er set 7-6 (7/2) et menait 1-0 dans le second. Entraînée par le Belge Philippe Dehaes, Kaja Juvan, 21 ans, disputera samedi sa toute première finale WTA. Angelique Kerber, 34 ans, a elle déjà disputé 30 finales. L'ancienne N.1 mondiale en a remporté 12, dont trois en Grand Chelem (Australian Open 2016, US Open 2016 et Wimbledon 2018). (Belga)