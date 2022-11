Zizou Bergs éliminé à son tour au deuxième tour

(Belga) Quelques heures après l'élimination de Michael Geerts, Zizou Bergs (ATP 133) a également été éliminé au deuxième tour de l'Open Castel del Monte. En huitième de finale de ce tournoi de tennis Challenger joué à Andria (Italie) en salle sur surface dure et dont la dotation s'élève à 45.730 euros, il a été éliminé par le Russe Evgeny Karlovskiy (ATP 286) 6-2, 7-5 en 1 heure et 26 minutes.

En quarts de finale, Karlovskiy, 'lucky loser' des qualifications, sera opposé au jeune Suisse de 20 ans Leandro Riedi (ATP 197), qui a sorti le Français Hugo Gaston (ATP 111/N.2) au premier tour et le vétéran néerlandais de 35 ans Robin Haase (ATP 267), jeudi au 2e tour (7-5, 6-1). Avec aussi l'élimination de Geerts, battu 6-1, 6-3 par le Kazakh Mikhail Kukushkin (ATP 223) plus tôt dans la journée, il ne reste plus de Belge dans les Pouilles. (Belga)