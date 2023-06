Zizou Bergs et Joris De Loore éliminés en demi-finales du double

Zizou Bergs et Joris De Loore ont été éliminés en demi-finales du double au Challenger 125 d'Ilkley, tournoi sur gazon et doté de 145.000 euros, jeudi en Grande-Bretagne.

La paire belge s'est inclinée 6-7 (3/7), 7-5 et 10/5 dans le super tiebreak face à la paire tête de série N.1 formée par le Colombien Gonzalo Escobar et le Kazakh Aleksandr Nedovyesov.

Cette rencontre, qui a duré 1 heure et 52 minutes, était la seconde d'une journée chargée pour le duo belge, qui avait validé son billet pour le dernier carré quelques heures plus tôt seulement, en écartant 3-6, 7-5 et 9/11 dans le super tiebreak les Néerlandais David Pel et Sander Arends, têtes de série N.4, après 1 heure et 42 minutes de jeu.