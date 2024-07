Vague de chaleur: une vaste moitié Sud commence à suffoquer

"Sur une très large moitié sud du pays, la chaleur va nettement s'intensifier," et la barre des 40 degrés pourrait être dépassée dans le midi toulousain, l'arrière-pays du Gard et de l'Hérault ou la Nouvelle-Aquitaine, selon Météo-France, qui a placé 39 départements en vigilance orange pour canicule à partir de lundi midi.

Débuts des chantiers avancés, ouvertures rallongées pour les parcs et piscines: le sud de la France s'adapte lundi pour faire face à une vague de chaleur qui devrait remonter mardi vers le Nord et les sites olympiques en Ile-de-France.

Dans le quart Sud-Ouest, où la vigilance orange avait commencé dès dimanche pour 13 départements, il faisait déjà 25,2 degrés à Biscarrosse (Landes) et 24,4 degrés à la station de Bordeaux-Mérignac à 05h00, selon l'institut météorologique.

"Cette journée devrait être la plus chaude de l'épisode caniculaire" qui devrait être "de relativement courte durée mais particulièrement intense", ajoute l'institut météorologique.

- "Beaucoup s'hydrater" -

Philippe LOPEZ

Vers 10h00, Ludo, ouvrier de chantier de 40 ans, se verse de l'eau sur le visage et sur la tête pour se rafraîchir. "On boit beaucoup d'eau aussi".

Son collègue José Araujo, 59 ans, "débauchera", lui, exceptionnellement à "midi" en raison de ces fortes chaleurs.

Le maire de Bordeaux, Pierre Hurmic, a annoncé dimanche "des mesures de sécurité immédiate": ouverture étendue des parcs et piscines publics, appels téléphoniques "plusieurs fois par jour" à 600 personnes âgées isolées et maraudes "plus fréquentes avec des distributions de gourdes pour permettre aux sans-abris de se désaltérer".