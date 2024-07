Tine Magnus, fière de sa jument Dia: "tout était parfait, jusqu'à la dernière barre"

"J'ai une jument plus forte que je ne pensais. Elle est vraiment fantastique. Elle a passé tous les obstacles, de superbe manière. Sauf le tout dernier, c'est tellement rageant. Je pense que ça passe, et je me retourne pour regarder et je vois la barre tomber. C'est de ma faute, j'ai fait une erreur", a expliqué Tine Magnus lundi à l'issue de son parcours de saut d'obstacles.

"J'ai beaucoup de confiance en Karin (Donckers) et Lara (de Liedekerke-Meier) et leurs chevaux. C'est vraiment très serré pour une place sur le podium. On le savait déjà hier et ce matin on apprend que le Japon doit remplacer un de ses chevaux. On s'est dit, "oh my god", cela se rapproche encore. Quand j'étais sur la piste, j'étais vraiment bien concentrée et je ne pensais pas trop ça, jusqu'à la dernière barre."

Pour ses premiers Jeux, Tine Magnus en "a pris plein la figure" et emmagasiné une énorme expérience. "Le dressage n'était pas comme je voulais, mais j'avais vraiment confiance pour le cross et les sauts. J'ai beaucoup appris. Cela va m'apporter énormément pour les prochaines compétitions, les prochaines années. Je vais mettre quelques semaines à rassembler tout ça. Sur le moment, je ne me rends pas toujours compte, mais je vais voir beaucoup de photos et de vidéos et je vais vraiment réaliser."