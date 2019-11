"Seuls les grands champions peuvent courir et gagner dans ces circonstances"

(Belga) Eli Iserbyt, deuxième derrière Mathieu van der Poel samedi lors de la 4e manche de la coupe du monde de cyclocross à Tabor, a montré toute son admiration pour le champion du monde et sa victoire obtenue en l'honneur de son grand-père décédé l'idole populaire du cyclisme français Raymond Poulidor.

"Seuls les grands champions peuvent courir et gagner dans de telles circonstances. Et Mathieu en est bien un", a affirmé le jeune Belge samedi après la course. "Cela ne devait pas être facile émotionnellement de rouler dans une période aussi difficile. Je l'attends encore au rendez-vous dimanche à Hamme." Vainqueur lors des trois première manches de la Coupe du monde à Iowa, Waterloo (Wisconsin) et Berne, Iserbyt a dû céder la victoire à van der Poel à l'occasion de la première course du Néerlandais en Coupe du monde cette saison. Avec sa deuxième place, Iserbyt reste quand même solidement en tête du classement général. "Je suis content de cette deuxième place qui me permet de rester en tête. A Coxyde, ce sera plus compliqué car c'est un parcours qui me convient moins. Aujourd'hui, le dernier démarrage de van der Poel s'est révélé un brin trop intense pour moi. J'ai dû lâcher quelques mètres et c'était fini. J'ai peut-être accéléré un peu trop tôt dans la course mais je suis tout de même content de la façon dont j'ai géré l'épreuve." Le Néerlandais Lars van der Haar a pour sa part conquis la 3e place. "Ce circuit met en valeur mes qualités et j'en ai profité. J'ai essayé de suivre les deux premiers mais je n'ai pas réussi." . (Belga)