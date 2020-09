11e étape du Tour de France: Caleb Ewan s'impose à Poitiers

Caleb Ewan (Aus / Lotto Soudal) remporte la onzième étape après un sprint à Poitiers. Primoz Roglic (Sln / Jumbo-Visma) conserve le maillot jaune.

Promise à un sprinteur, la 11e étape du Tour de France s'est effectivement disputée dans les derniers hectomètres entre les plus rapides du peloton. Déjà vainqueur à Sisteron, l'Australien Caleb Ewan (Lotto Soudal) a récidivé après 167,5 km entre Châtelaillon-Plage et Poitiers. Deuxième sur la ligne, Sagan a été disqualifié pour une manœuvre jugée dangereuse sur Wout van Aert (Jumbo-Visma). Le Belge a donc terminé troisième de l'étape, derrière l'Irlandais Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step).

Matthieu Ladagnous (Groupama-FDJ), a tenté sa chance dès le départ de l'étape. Seul contre le peloton, le Français de 35 ans a parcouru 124 kilomètres avant d'être repris. Rien à signaler avant la finale hormis les abandons de l'Autrichien Gregor Mülhberger (BORA-hansgrohe) et de l'Espagnol Ion Izagirre (Astana), respectivement malade et victime d'une chute. Comme prévu, les trains des sprinteurs se sont ensuite mis en action afin de placer au mieux leurs leaders. Kasper Asgreen, Bob Jungels (Deceuninck - Quick Step) et Lukas Pöstlberger (BORA - hansgrohe) ont tenté leur chance dans le final, en vain. Wout van Aert a lancé le sprint de loin mais, gêné par Sagan, il a finalement dû se contenter de la 4e place sur la ligne. Double vainqueur d'étape, le Belge n'a pas manqué de signifier son mécontentement au triple champion du monde. Le spécialiste des labourés n'a visiblement pas été le seul à estimer cette manœuvre dangereuse car Sagan a été disqualifié quelques minutes après l'arrivée, permettant à Wout van Aert de prendre la 3e place. C'est une très mauvaise affaire dans la course au maillot vert pour Sagan, lui qui l'a ramené à sept reprises à Paris. Plus véloce que ses adversaires, Ewan a signé la 45e victoire de sa carrière, la 5e sur une étape du Tour de France après les trois acquises en 2019. Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a facilement conservé son maillot jaune de leader. Jeudi, le peloton disputera la plus longue étape de cette 107e édition de la Grande Boucle avec 218 bornes entre Chauvigny et Sarran. Les baroudeurs seront avantagés par un profil accidenté avec, notamment, le Suc au May, un mur de 3,8 km à 7,7% de moyenne placé à 25,5 bornes de l'arrivée.