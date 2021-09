La police bruxelloise retrouve 7 vélos volés à l'équipe lituanienne lors des Mondiaux de cyclisme

Un responsable de l'équipe nationale lituanienne de cyclisme, présente en Belgique dans le cadre des championnats du monde, a signalé jeudi matin à la police le vol de sept vélos de course et de matériel cycliste conservés dans une camionnette garée sur le territoire de la Ville de Bruxelles. L'enquête a permis en un temps record d'identifier des suspects et de retrouver l'ensemble des biens volés, a indiqué en fin d'après-midi le parquet de Bruxelles.

Les vélos avaient été fabriqués sur mesure pour les coureurs. Les policiers de la zone Bruxelles-Ixelles ont initié l'enquête dès que les faits ont été portés à leur connaissance. Les images des caméras de surveillance ont permis d'identifier les suspects et de localiser les vélos. La police a pu rendre l'ensemble des biens volés aux sportifs dans la journée.