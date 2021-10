Belgian Waffle Ride: Remco Evenepoel et Mattia Cattaneo seront au départ à Kansas City

(Belga) Remco Evenepoel et Mattia Cattaneo seront au départ de la Belgian Waffle Ride le 31 octobre à Kansas City, ont annoncé mardi sur Instagram les organisateurs du rendez-vous américain qui mêle secteurs sur route et non-asphaltés.

Evenepoel, 21 ans, se testera une première fois sur un tel parcours, long de 178 km et riche de "douzaines de secteurs non-asphaltés". Il sera accompagné de son équipier chez Deceuninck-Quick Step, l'Italien Mattia Cattaneo. Cette saison, le natif de Schepdaal a fait son retour à la compétition après sa lourde chute au Tour de Lombardie le 15 août 2020. Pour sa première course de l'année, il avait abandonné lors de la 3e semaine du Tour d'Italie. Vice-champion d'Europe en ligne et médaillé de bronze du chrono lors des championnats d'Europe et du monde en 2021, il a décroché huit succès cette saison: une victoire d'étape et le classement général du Tour de Belgique, deux victoires d'étape et le classement général du Tour du Danemark, la Course aux Raisins, la Brussels Cycling Classic et la Coppa Bernocchi. (Belga)