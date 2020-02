Championnats du monde de cyclisme sur piste - Kenny De Ketele "n'a pas trouvé son moment" dans la course aux points

(Belga) Kenny De Ketele a terminé à la 7e place de la course aux points des Championnats du monde de cyclisme sur piste, vendredi à Berlin. Après la course, le Flandrier oriental de 34 ans n'a pas eu le sentiment qu'il aurait pu montrer sa valeur dans la capitale allemande. .

De Ketele a déjà remporté trois médailles mondiales dans la course aux points, mais n'a pas réussi à ajouter une autre dans la course tactique qui s'est disputée à Berlin. "J'avais de très bonnes jambes, dès le début. Mais il a été très difficile de trouver mon moment. Après que dans la première moitié de la course quatre coureurs ont presque reçu en cadeau un tour, la course a été un peu fermée", a déclaré De Ketele, qui était l'un des plus grands noms du peloton des concurrents. "J'attendais que ça aille très vite, ainsi nous aurions eu une sélection naturelle, mais ça n'a pas vraiment eu lieu. Et puis j'ai changé de tactique quatre, cinq fois. J'ai cessé de chercher le bon moment, j'ai commencé à tout poursuivre et je n'ai fait qu'essayer. Puis ils sont toujours revenus dans ma rue, mais pas plus loin. J'ai commencé à sprinter un peu, à montrer que j'étais bon et à obtenir un peu de résultat, car à ce moment-là, j'avais déjà vu depuis longtemps qu'un podium n'était plus possible. Je n'ai pas l'impression d'avoir pu montrer ma valeur". De Ketele et Robby Ghys seront au départ de la course à l'américaine dimanche, son principal objectif lors de ces championnats du monde. "C'est très bien d'avoir déjà été en compétition. C'est un entraînement où on peut pas simuler. Et j'ai gagné de la confiance pour dimanche de toute façon. Moi et Robbe ne sommes pas encore tombés hors du podium d'un grand championnat ensemble, nous sommes donc en tout cas en lice pour une médaille".