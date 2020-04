Coronavirus: le Baloise Belgium Tour et le Tour des onze villes annulés

Le Baloise Belgium Tour (2.Pro) et et le Tour des onze villes (1.1) n'auront pas lieu cette année. Les deux courses cyclistes sont annulées en raison de la pandémie de coronavirus, a indiqué vendredi l'organisateur Golazo.

Le Baloise Belgium Tour devait se dérouler du 10 au 14 juin, tandis que le Tour des onzes villes était prévu le 7 juin. "Après la décision de l'Union cycliste internationale (UCI) de n'autoriser aucune épreuve cycliste jusqu'au 30 juin inclus, l'organisation a décidé - en accord avec le partenaire titre Baloise ainsi que toutes les communes, villes et partenaires - de déplacer le Baloise Belgium Tour 2020 en 2021", peut-on lire sur le site internet du Baloise Belgium Tour.

Les Trois Jours de Bruges-La Panne et le BinckBank Tour, deux épreuves WorldTour organisées par Golazo, seront reprogrammés cette automne. "Golazo est à ce sujet en discussion avec la RLVB et l'UCI afin de trouver au plus vite une date appropriée au sein du calendrier cycliste 2020". Les Trois Jours de Bruges-La Panne étaient prévus le 25 mars. Le BinckBank Tour était censé avoir lieu du 31 août au 6 septembre mais la course a dû être déplacée à la suite du report du Tour de France du 29 août au 20 septembre.

