Coronavirus - Ludwig De Winter et Jean-Michel Saive ont pédalé autour de Binche pour la bonne cause

Le coureur de Wanty-Gobert, Ludwig De Winter, et le pongiste Jean-Michel Saive ont accumulé samedi les kilomètres pour la bonne cause du collectif "Les Souliers du Cœur - Covid 19". Le parrainage des kilomètres parcourus par les deux sportifs a généré plus de 1.000 euros pour l'institution binchoise "Le Biseau".

Jean-Michel Saive et Ludwig De Winter ont emprunté les routes de la semi-classique automnale Binche-Chimay-Binche que De Winter a parcourues deux fois. Ils ont couvert à deux plus de 500 kilomètres, soit quelque 150 km pour Saive et plus de 350 pour De Winter. Les recettes s'élèvent à 1.088 euros qui seront remis à l'institution "Le Biseau", projet d'aide et d'accompagnement pour des enfants de 3 à 12 ans. Dans le cadre de l'action "Souliers du Cœur", 40 sportifs de haut niveau ont donné de leur temps depuis 5 semaines. "Au-delà de leurs gestes financiers, qui ont permis d'offrir des masques, des kits de sportifs, des colis alimentaires..., ils se sont rendus sur le terrain, à la rencontre de notre public-cible", a expliqué Jean-François Lenvain, à l'origine de l'action. Le projet de Binche, autour de Ludwig De Winter et de Jean-Michel Saive, était la 75e et dernière action de l'opération Covid-19. Nous souhaitons que l'action connaisse une suite." "J'ai roulé plus de 350 kilomètres sur le parcours de ma course de cœur, Binche-Chimay-Binche", a indiqué Ludwig De Winter avant d'encore repartir pour terminer sa journée sur les 17 kilomètres du circuit local de la semi-classique wallonne. "Fier du beau geste avec Jean-Mi!" Jean-Michel Saive a, pour sa part, établi son record personnel à vélo sur route. "J'avais déjà roulé 7h43 sur rouleaux mais mon action à Binche, soit quelque 150 kilomètres, est mon record sur route. J'aurai participé à trois actions pour les Souliers du Cœur: j'ai servi des repas aux SDF à Liège, j'ai donné des vêtements à Liège et j'ai roulé à Binche pour les enfants défavorisés."