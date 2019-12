Pour beaucoup de sportifs, ces mois d'hiver sont très importants dans leur préparation de la nouvelle saison qui s'annonce, notamment chez les coureurs cyclistes. Par exemple, l'équipe Lotto-Soudal, la nouvelle équipe de Philippe Gilbert, est depuis une semaine en stage sur l'île espagnole de Majorque.

"Les objectifs sont très nombreux", a confié notre envoyé spécial Serge Vermeiren. "Il y a la volonté, évidemment, de remporter des victoires d'étapes sur les trois grands tours mais il y a surtout l'envie de renouer avec un succès sur une grande classique, une Flandrienne. On sait qu'il y a un lien très intense entre ces compétitions et le public belge".

Pour espérer y arriver, John Lelangue, le nouveau CEO de l'équipe Lotto, a bien renforcé son effectif avec des nouveaux coureurs notamment l'arrivée de l'Allemand John Degenkolb, ancien vainqueur de Milan-Sanremo et de Paris-Roubaix, et il a renforcé son staff technique avec l'arrivée de Maxime Monfort, l'ancien coureur qui a mis un terme à sa carrière il y a trois mois et qui devient directeur sportif. Et puis, il y a le grand retour de Philippe Gilbert, dix ans après son premier passage dans cette équipe Lotto. Après avoir remporté le Tour de Lombardie à deux reprises mais aussi Liège-Bastogne-Liège, le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, le coureur wallon âgé de 37 ans n'a qu'un rêve: remporter Milan-Sanremo et accrocher ce cinquième et dernier grand monument à son palmarès qui serait tout simplement exceptionnel.

Pour y arriver, Gilbert peut compter sur le soutien de Monfort: "C'est spécial, j'ai appelé Phil avant d'annoncer ma décision d'arrêter ma carrière et de devenir directeur sportif. Il était un peu surpris puis après il m'a tout de suite encouragé et puis je vois ici que ça se passe bien. Comme je lui ai dit, je n'ai absolument rien à lui apprendre mais, par contre, je peux vraiment l'aider dans sa conquête de succès sur la fin de sa carrière. Donc, je pense que, ça, ça va être intéressant. Je connais Phil en tant qu'homme, en tant qu'ami mais je ne le connais pas personnellement en tant que coureur ni comment il évolue vraiment en tant que coureur. On n'a jamais été équipier, si ce n'est en équipe nationale à l'une ou l'autre occasion, donc il faut que j'apprenne aussi de lui par rapport à ça".