Cyclisme: le Tigre Baugé cesse de rugir

Les aléas liés au Covid-19 ont eu raison du "Tigre": Grégory Baugé, le plus titré des pistards français, a annoncé dimanche renoncer aux JO de Tokyo, reportés à cause de la pandémie, et mettre fin à sa prestigieuse carrière marquée par neuf titres mondiaux en vitesse.

"J'ai toujours été à 100 % et j'ai constaté que je n'étais plus dans ce schéma-là", a expliqué le Guadeloupéen dans l'émission Stade 2 de France Télévisions. "Depuis que j'ai intégré l'Insep à l'âge de 17 ans, ma philosophie a toujours été de me donner à fond. Du jour au lendemain, j'ai senti que j'étais bridé à 90 %, ce n'est pas suffisant pour briguer une performance aux JO".

Le retrait de Baugé, titulaire quasi-inamovible depuis quinze ans au poste de démarreur dans le trio de la vitesse par équipes, marque la fin d'une époque glorieuse pour l'école du sprint français, guettée par le déclin. A l'image de la 4e place, au pied du podium, décrochée par les Bleus lors des derniers Mondiaux, en février 2020 à Berlin, lors de la dernière apparition de Baugé dans une grande coméptition.

Longtemps entraîné par le symbole triomphal des années 1990 Florian Rousseau, le pistard au physique sculptural, surnommé le Tigre, a symbolisé un accomplissement: dans l'olympiade menant des JO de Pékin-2008 à Londres-2012, il a affirmé son emprise, tant athlétique que psychique, sur la planète du sprint, avant de subir une terrible déconvenue dans la capitale anglaise.

Médaillé d'argent à Londres mais sans avoir pu inquiéter le Britannique Jason Kenny, qui allait de nouveau être titré à Rio quatre ans plus tard, Baugé a remâché ce qu'il a vécu, non sans arguments, comme une injustice. Et comme le prélude à la période troublée traversée ensuite par le sprint français suite au départ des entraîneurs Florian Rousseau et Benoit Vêtu.

- "Un immense athlète" -

Mais, tel un phénix, il est revenu après une première coupure pour briller sur la piste du nouveau Vélodrome national.

Aux Mondiaux 2015 de Saint-Quentin-en-Yvelines, les derniers organisés en France, il conquiert son 4e titre mondial individuel en vitesse, puisque cet éternel étourdi a perdu rétroactivement une couronne gagnée en 2011 à cause de manquements à la géolocalisation nécessaire pour procéder aux contrôles antidopage.

L'approche chaotique des Jeux de Rio, sanctionnée par une décevante médaille de bronze (son quatrième podium olympique toutefois !), la mise en cause des sprinteurs par le DTN de l'époque Vincent Jacquet, la lente pacification entamée par les nouveaux responsables de la fédération, préparent la fin de carrière.

"Je veux être champion olympique", continuait à dire Baugé, malgré l'irrésistible montée en puissance d'une autre génération. Après Rio et une nouvelle parenthèse, il s'était résigné à tout miser sur la vitesse par équipes, une épreuve dans laquelle ses qualités physiologiques lui avaient longtemps permis de rivaliser avec les purs spécialistes.

Jusqu'à la saison 2020 tronquée et le report du rendez-vous olympique, qui aurait dû être le quatrième pour le coureur licencié à Créteil.

"Je veux saluer un immense athlète", a déclaré à l'AFP Michel Callot, président de la Fédération française de cyclisme (FFC). "Il a apporté beaucoup au cyclisme français, il a été un catalyseur dans la reconstruction de ce qu'on a voulu faire avec le pôle olympique à Saint-Quentin-en-Yvelines, un trait d'union enre l'ancienne et la nouvelle génération".

Baugé est-il appelé à jouer un rôle dans la piste française ? "Il faut lui laisser un peu de temps pour tourner la page, envisager certaines formations s'il en fait le choix", a répondu Michel Callot. "Mais ce qui est certain, c'est que les portes de la FFC lui sont grandes ouvertes".