L'équipe cycliste Wanty Gobert change de nom avec un nouveau sponsor titre

Promue en 2021 dans le WorldTour, la formation cycliste Wanty Gobert a un nouveau sponsor. L'enseigne alimentaire Intermarché devient le sponsor titre de la formation. Elle a signé un contrat de trois ans avec l'équipe wallonne. Le nom officiel de l'équipe sera désormais Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux. Elle portait le nom de Circus Wanty Gobert cette année.

Implantés en Belgique depuis 1991, les magasins Intermarché au nombre de 78 en Belgique sont présents essentiellement en Wallonie. Ils appartiennent au Groupement français Les Mousquetaires et présentaient en 2019 un chiffre d'affaires de 582 millions d'euros en Belgique. "S'associer à Intermarché est rapidement apparu comme une évidence. La philosophie du Groupement Les Mousquetaires, géré par ses chefs d'entreprise qui sont tous des entrepreneurs et les propriétaires de leurs points de vente, colle parfaitement à l'esprit que nous avons construit via notre club affaires, le Want You Club, ces dernières années. Intermarché et notre structure sportive partagent de nombreuses valeurs communes : l'audace, l'esprit d'équipe, l'entreprenariat et l'esprit de compétition", a souligné Jean-François Bourlart, le manager général de l'équipe.

"Le cyclisme est l'un des sports les plus populaires en Belgique. Il se vit dans nos rues et nos chemins. Les courses se déplacent au plus proche de nos habitations. L'équipe Wanty Gobert incarne bien sûr cette valeur de proximité que nous partageons mais est également animée d'un réel esprit d'équipe et de convivialité que nous retrouvons dans nos points de vente" s'est réjoui Alain Boulle, président d'Intermarché Belgique.

L'équipe Wanty Gobert issue du club VC Ath en 2001a progressé au fil des années. De continentale (D3) en 2008, elle est devenue Pro continentale (D2) en 2011. Elle accède en 2021 au WorldTour après avoir repris la licence de CCC, qui avait elle-même succédé à BMC. Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux compte 27 coureurs professionnels sous contrat, représentant 9 nationalités. Loïc Vliegen, Louis Meintjes, Danny Van Poppel, Rein Taaramaë et Jan Bakelants en sont les principaux.

COVID 19 BELGIQUE: où en est l'épidémie ce jeudi 3 décembre ?