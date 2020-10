L'équipe Jumbo-Visma va lancer une formation féminine en 2021

Jumbo-Visma lancera une équipe féminine l’année prochaine, a annoncé la formation cycliste néerlandaise lundi. L’équipe sera articulée autour de la Néerlandaise Marianne Vos, championne olympique 2012 et triple championne du monde sur route, et comptera avec Julie van de Velde une Belge dans ses rangs.

"Le but est de devenir la meilleure équipe féminine du monde", a déclaré son responsable Esra Tromp, ancien manager de la formation Parkhotel Valkenburg. Jumbo-Visma a dominé, sans le gagner, le dernier Tour de France avec le Slovène Primoz Roglic, le Néerlandais Tom Dumoulin et Wout Van Aert.

La nouvelle équipe sera soutenue par les deux principaux partenaires de la formation masculine, Jumbo et Visma, ainsi que par Parkhotel Valkenburg. L’équipe Jumbo-Visma Women débutera sous licence continentale en 2021 car le règlement UCI n’autorise pas une nouvelle équipe à participer directement au WorldTour (1re division), a précisé la formation néerlandaise, qui compte toutefois participer à toutes les courses importantes.

L’effectif des douze concurrentes sera à dominante néerlandaise. Il comprendra Marianne Vos (33 ans), championne olympique sur route en 2012 et douze fois championne du monde toutes disciplines confondues, Jip van den Bos, Riejanne Markus, Anouska Koster, Nancy van der Burg, Romy Kasper, Aafke Soet, Teuntje Beekhuis et Karlijn Swinkels, ainsi que la Belge Julie van de Velde, la Danoise Pernille Mathiesen et la Britannique Anna Henderson.

L’ancienne coureuse belge Lieselot Decroix, scientifique du sport à l’ULB, sera un des coachs de l’équipe. L’annonce de la création de cette nouvelle équipe intervient trois jours après la disparition, faute de paiement des salaires, de l’ex-formation Bigla reprise en mai par l’entreprise Paule Ka, quatrième au dernier classement mondial.