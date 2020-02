La championne de Belgique Jesse Vandenbulcke s'est fracturé une vertèbre cervicale

(Belga) La championne de Belgique de cyclisme sur route Jesse Vandenbulcke a chuté dans la première étape du Tour de Valence jeudi. Des examens à l'hôpital local ont révélé une fracture stable d'une vertèbre cervicale (C6). Elle manquera à coup sûr le prochain Circuit Het Nieuwsblad qui ouvre la saison en Belgique samedi prochain.

Vendredi soir, Vandenbulcke a été autorisée à quitter l'hôpital et aujourd'hui, elle prendra l'avion pour rentrer chez elle. "C'est dommage de commencer la saison comme ça", a déclaré Vandenbulcke. "J'avais vraiment hâte à ce printemps, surtout de pouvoir rouler avec le maillot tricolore belge. Mais en tant que jeune maman, je peux mettre cela en perspective. Je sais que je reviendrai. Maintenant, il est important d'écouter mon corps, de me reposer et de reprendre lentement l'entraînement". Son équipe Lotto Soudal ne pouvait estimer la durée de son absence du peloton. (Belga)