Les Jeux Olympiques de Tokyo pourraient changer de visage: une édition "light" envisagée en 2021

Les Jeux Olympiques de Tokyo, reportés à 2021, seront probablement une version "épurée" des éditions précédentes, a déclaré mardi le président du Comité olympique japonais (JOC) Yasuhiro Yamashita.

Afin de réduire les coûts et d'assurer la sécurité des athlètes, les organisateurs essaient de simplifier l'événement. "Les Jeux ont l'habitude d'êtres splendides et exhubérants, comme j'ai pu l'expérimenter", a expliqué Yamashita, médaillé d'or en judo à Los Angeles, en 1984. "Mais je ne pense pas que le concept de ces Jeux poursuivra sur cette voie. La première priorité est qu'ils soient sûrs et sécurisés."

Les Jeux de Tokyo auraient dû commencer la semaine prochaine, le 24 juillet. En raison de la pandémie de coronavirus, le Japon et le Comité International Olympique (CIO) ont décidé de décaler l'événement d'un an. Les experts japonais estiment que ce report en 2021 coûtera entre 2,75 et 5,5 milliards d'euros.

Yamashita, devenu président du JOC en juin de l'année passée à la place de Tsunekazu Takeda, qui fait l'objet d'une enquête pour corruption, a indiqué que la pandémie fait souffrir financièrement son institution. "En ce qui concerne la prochaine année fiscale, la situation financière sera assez difficile. Je pense qu'il y a de fortes chances que nous devrons envisager d'emprunter de l'argent.

"Les JO feront revenir le virus"

Selon les experts japonais, la population japonaise risque de subir l'impact sanitaire des Jeux Olympiques de Tokyo si ceux-ci se déroulent l'été prochain. Le Comité Exécutif du Comité International Olympique se réunit cette semaine pour parler des JO, reportés à l'été 2021.

John Coates, président de la commission de coordination, donnera une mise à jour des préparatifs mercredi lors d'une visioconférence. Vendredi, le CIO tiendra son 136e congrès, également en ligne. Seulement, la Japon connaît actuellement une recrudescence du virus avec 224 nouveaux cas détectés jeudi dernier à Tokyo

. Jusqu'à présent, le Japon a réussi à limiter l'impact du virus mais peu de Japonais ont pu développer des anticorps. Le fait que des personnes de quatre coins du monde puissent arriver à Tokyo l'été prochain pousse les épidémiologistes japonais à tirer la sonnette d'alarme. "Il y aura plus d'infections si les Jeux Olympiques sont organisés, cela ne fait aucun doute", a déclaré Daiichi Morii de l'hôpital universitaire d'Osaka à l'agence Reuters. "Le virus est à peine sous contrôle et faire venir des gens du monde entier le ramènerait."

"Au Japon, peu de personnes ont contracté le virus. Presque toute la population est sensible au virus", a ajouté Katsunori Yanagihara, professeur de médecine tropicale à l'hôpital universitaire de Nagasaki. Un vaccin serait une solution et une centaine de vaccins est actuellement en développement. Les experts s'attendent à ce qu'il n'y en ait pas assez pour les Jeux. "Même si un vaccin est développé d'ici là, il est presque impossible qu'il soit distribué partout dans le monde", a souligné Atsuo Hamada, professeur à l'hôpital universitaire de Tokyo.

Le Japon compte actuellement plus de 20.000 cas de coronavirus et 980 décès. Des chiffres peu élevés par rapport à d'autres pays. Mais Norio Sugaya, membre du panel d'experts de l'Organisation mondiale de la santé, ne voit pas comment son pays pourrait se sentir en sécurité. "Je suis très inquiet quand j'entends les histoires sur la façon dont le Japon a réussi à faire face à la première vague, le 'miracle japonais' comme ils l'appellent. Je trouve cela terrifiant quand les gens croient que le Japon est imbattable."