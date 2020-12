Mark Cavendish fait un retour fracassant chez Deceuninck-Quick Step (vidéo)

Mark Cavendish roulera lors de la saison 2021 au sein de l'équipe Deceuninck-Quick Step, a annoncé samedi la formation belge du WorldTour. Le Britannique de 35 ans, qui s'est engagé pour une saison, avait déjà évolué dans la structure dirigée par Patrick Lefevere entre 2013 et 2015.

Sous les couleurs d'Omega Pharma-Quick Step puis d'Etixx-Quick Step, Cavendish avait décroché 44 victoires. Le Britannique totalise 146 succès dans sa carrière, dont 30 sur les routes du Tour de France. Lors de la saison à peine écoulée, il roulait pour Bahrain-McLaren.

"Je ne peux expliquer à quel point je suis heureux de rejoindre Deceuninck-Quick Step", a déclaré Cavendish dans le communiqué de sa nouvelle équipe. "Je n'ai jamais caché mon affection pour le temps passé avec l'équipe et j'ai l'impression de rentrer à la maison. Tout comme le groupe incroyable de coureurs, je suis impatient de commencer à travailler avec le staff, dont la plupart des membres étaient déjà là durant mon premier passage et ont fait partie de l'une des périodes avec le plus de succès de ma carrière, une période dont je suis immensément fier. Même lors d'une saison extrêmement difficile et perturbée comme cette année, ils ont montré à quel point ils sont forts et unis. Je suis impatient d'être de retour dans le 'Wolfpack'", a conclu Cavendish.

"Nous avons partagé beaucoup de bons souvenirs avec Mark, notre histoire remonte à loin", a confié Patrick Lefevere. "Durant ses trois ans dans l'équipe, il n'a pas simplement remporté des dizaines de victoires pour l'équipe, il a aussi montré un panache extraordinaire et l'homme d'équipe incroyablement dévoué qu'il est. Nous sommes heureux de son retour dans notre famille, car il est un leader qui apportera une grande expérience à partager avec nos jeunes coureurs, mais dans le même temps, nous sommes confiants qu'il a encore quelque chose à offrir à l'équipe."

Le palmarès de Cavendish comprend aussi, entre autres, un titre mondial (2011), Milan-Sanremo (2009), 15 étapes du Giro et trois de la Vuelta. Son dernier succès remonte cependant à février 2018 et une étape du Tour de Dubaï.

