Remco Evenepoel vainqueur final, Ivan Ramiro Sosa gagne la dernière étape

(Belga) Remco Evenepoel a remporté le Tour de Burgos (2.Pro) samedi. Le prodige de Deceuninck-Quick Step a conservé son maillot de leader à l'issue de la 5e et dernière étape, samedi, entre Covarrubias et Lagunas de Neila (158 km). Le Colombien Ivan Ramiro Sosa s'est adjugé cette dernière étape, qui s'achevait par une ascension de 4,2 km à du 11%.

Evenepoel a pris la tête du général grâce à sa victoire jeudi au sommet du Picon Blanco. Le jeune Belge, 20 ans, décroche déjà la 12e victoire de sa carrière, la 7e de sa saison après une étape et le classement final du Tour de San Juan et deux étapes et le classement final du Tour de l'Algarve. Samedi, Evenepoel a pris la troisième place de l'étape, à 11 secondes de Sosa, qui s'offre à 22 ans un 11e succès professionnel. Le Colombien a devancé de 9 secondes l'Espagnol Mikel Landa (Movistar). Evenepoel est le premier Belge à inscrire son nom au palmarès du Tour de Burgos, dont les deux dernières éditions ont été remportées par Sosa. (Belga)