Strade Bianche - Oliver Naesen: "Je ne me souviens pas de grand-chose de cette course"

(Belga) Le vainqueur Wout van Aert, Philippe Gilbert, Loïc Vliegen et Greg Van Avermaet ont été les quatre Belges à avoir franchi la ligne d'arrivée des Strade Bianche dans les temps. Oliver Naesen s'est perdu en cours de route. "Dès le début, j'ai senti qu'il faisait trop chaud pour moi", a déclaré le coureur d'AG2R.

Naesen espérait pourtant un top-10. "Dès le début, j'ai senti qu'il faisait trop chaud pour moi. Je ne me souviens pas de grand-chose de cette course. Oui, c'est beau, mais je pense que c'est plus agréable de la disputer par 8 degrés qu'à 40". Naesen roulera Milan-Turin mercredi en guise de préparation à Milan-Sanremo, qu'il a terminé en deuxième position l'année dernière. "J'espère qu'il ne fera pas à nouveau 40 degrés la semaine prochaine. Aujourd'hui, j'ai appris que de telles températures ne me valent rien de bon." (Belga)