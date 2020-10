Tour d'Italie - Almeida a consolidé son maillot rose: "Une bonne journée"

(Belga) Le Portugais de l'équipe Deceuninck-Quick Step Joao Almeida continue d'étonner sur les routes du Tour d'Italie. Samedi, il a conforté son maillot rose en prenant la 6e place d'un contre-la-montre dominé de la tête et des épaules par l'Italien Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), champion du monde de la discipline.

"C'était une bonne journée. J'ai fait un bon contre-la-montre individuel et j'ai même repris quelques secondes sur Wilco Kelderman au classement général", a dit le Portugais de 22 ans après les 34,1 kilomètres tracés dans les vignobles du Prosecco. "J'espère continuer de la sorte car je me sens bien", a ponctué Almeida, qui a désormais 56 secondes d'avance sur le Néerlandais. "Je m'attendais à perdre du temps sur Kelderman, qui est un très bon rouleur, et à être à peu près au niveau de Nibali", a d'ailleurs relevé Almeida, qui n'avait encore jamais fait de contre-la-montre aussi long. Kelderman, 2e du général, a lui pris du temps sur la plupart des prétendants à la victoire, dont l'Italien Vincenzo Nibali et le Danois Jakob Fuglsang. De son côté, Filippo Ganna a signé un troisième succès dans ce Giro après ceux dans le chrono d'ouverture et lors de la 5e étape. "Je suis fier. Je me suis vraiment amélioré cette année grâce à mon équipe", a déclaré le champion du monde, vainqueur dans une moyenne horaire de près de 48km/h. "Chaque toute petite amélioration est importante et peut contribuer à une performance comme celle d'aujourd'hui." (Belga)