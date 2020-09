Tour d'Italie: Deceuninck-Quick Step dévoile sa sélection sans véritable leader

(Belga) En l'absence de Remco Evenepoel blessé, Deceuninck-Quick Step prendra le départ du Tour d'Italie (3 au 25 octobre) sans véritable leader. La formation belge a dévoilé sa sélection lundi.

Iljo Keisse et Pieter Serry, respectivement 2e et 3e lors du dernier championnat de Belgique, seront les deux seuls coureurs belges d'une sélection qui mélangera jeunesse et expérience. Le Portugais João Almeida et le Colombien Alvaro Hodeg disputeront leur premier grand tour. Deceuninck-Quick Step se reposera également sur les Italiens Davide Ballerini et Fausto Masnada, le Britannique James Knox et le Danois Mikkel Honoré. "Nous avons hâte de prendre le départ de ce Giro qui se tient à un moment inhabituel durant la saison. Le début sera très dur avec des étapes compliquées où il faudra rester attentif", a déclaré le directeur sportif Davide Bramati. "Nous avons beaucoup de jeunes coureurs dans l'équipe mais nous ne leur mettons pas la pression. Nous avancerons au jour le jour et nous verrons ce qui se passe pour essayer d'aller remporter une étape, ce qui est notre objectif principal." (Belga)