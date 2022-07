Tour d'Italie féminin: Coup double pour la championne du monde Elisa Balsamo

(Belga) L'Italienne Elisa Balsamo s'est emparée du maillot rose après sa victoire dans la première étape du Tour d'Italie féminin, vendredi. Au bout de 106,5 km entre Villasimius et Tortoli, en Sardaigne, la championne du monde a devancé au sprint les Néerlandaises Marianne Vos (Jumbo-Visma) et Charlotte Kool (DSM), ainsi que Lotte Kopecky (SD Worx), quatrième, et profite des bonifications pour détrôner l'Américaine Kristen Faulkner (BikeExchange-Jayco) en tête du général.

Un groupe de six échappées se formait à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée, avec les Italiennes Matilde Vitillo (Bepink), Beatrice Rossato (Isolmant-Premac-Vittoria), Francesca Pisciali (Mendelspeck) et Cristina Tonetti (Top Girls Fassa Bortolo), la Lituanienne Inga Cesuliene (Aromitalia-Basso Bikes-Vaiano) et la Polonaise Marta Jaskulska (Liv Racing Xstra). Le regroupement s'opérait à 10 km de la ligne. Le sprint massif voyait Balsamo émerger dans les derniers mètres devant Vos, Kool et Kopecky. L'Italienne, 24 ans, décroche le 17e succès de sa carrière, le 7e de sa saison. Troisième du prologue, remporté jeudi par Faulkner, Balsamo bondit à la première place du général avec 4 secondes d'avance sur l'Américaine. L'Australienne Georgia Baker est troisième à 8 secondes. Kopecky reste quatrième, à 10 secondes. Le Giro Donne restera une journée de plus en Sardaigne pour la deuxième étape, samedi, entre Cala Gonone et Olbia (113,4 km). La 33e édition du Tour d'Italie féminin s'achèvera le 10 juillet à Padoue. La Néerlandaise Anna van der Breggen, désormais retraitée, a remporté les deux dernières éditions. (Belga)