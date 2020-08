Tour de France: Alexander Kristoff premier leader au terme d'une étape marquée par les chutes

Le Norvégien Alexander Kristoff (UAE-Team Emirates)a remporté la première étape du Tour de France (WorldTour) qui s'est élancé de Nice samedi. Au terme des 156 km du parcours et sur une route rendue très glissante par la pluie tout l'après-midi, Kristoff a devancé le Danois Mads Pedersen (Trek-Segafredo), 2e, et le Néerlandais Cees Bol (Sunweb) dans un sprint massif au terme d'une dernière ligne droite de 5 kilomètres

Premier belge, Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) est 10e devant Oliver Naesen (AG2R-La Mondiale). Trois coureurs ont ouvert le bal des attaques de cette 107e édition de la Grande Boucle avec au bout le premier maillot à pois du Tour. Le Suisse Michael Schär (CCC) ainsi que les Français Fabien Grellier (Total Direct Energie) et Cyril Gautier (B&B Hotels-Vital Concept) se sont disputés les premiers points de la Grande Boucle, Schär, combattif aussi du jour, endossant le premier maillot du meilleur grimpeur du Tour 2020.

La pluie avait rendu dangereuse de nombreuses portions du parcours causant la chute de plusieurs coureurs dont le Français Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), le Néerlandais Tom Dumoulin (Jumbo-Visma), l'Australien Richie Porte (Trek-Segafredo) ou le Russe Pavel Sivakov (Ineos), l'un des hommes précieux du Colombien Egan Bernal. Côté belge aussi, des coureurs ont été retardés comme Thomas De Gendt, Philippe Gilbert (Lotto Soudal) et Tiesj Benoot (Sunweb). Des sprinters ont été touchés également comme l'Italien Giacomo Nizzolo (NTT) et l'Australien Caleb Ewan (Lotto Soudal). Le trio a été repris à soixante kilomètres de l'arrivée à l'issue de la dernière difficulté du jour.

Le peloton neutralisant de lui-même l'étape par prudence permettant aux attardés de revenir. La course 'reprenait' à 20km de l'arrivée avec une tentative de Benoit Cosnefroy (AG2R-La Mondiale) repris à 15 bornes du but, laissant le peloton s'expliquer au sprint, malgré une grosse chute massive dans le peloton à 3 km de l'arrivée. Alexander Kristoff, 33 ans, est le premier maillot jaune et maillot vert de ce Tour de France. Dimanche, la deuxième étape se déroulera aussi à Nice sur un parcours de 186 kilomètres en moyenne montagne.

L'arrivée est prévue le 20 septembre aux Champs Elysées.